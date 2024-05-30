شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. ما لا تعرفه عن تجديد القاهرة التاريخية والفاطمية والإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الحكومة لتطوير القاهرة القديمة بمختلف عصورها التاريخية والفاطمية والإسلامية والأثرية لتجعلها متحف عالمى أثرى إسلامى للعالم أجمع وتستعيد رونقها من جديد.. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير القاهرة القديمة فى عدد من المعلومات.

1- بدأت الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان في تطوير القاهرة القديمة بمختلف عصورها.

2- وتهدف الحكومة من تطوير القاهرة القديمة لجعلها متحف إسلامي اثري يعيد رونق القاهرة القديمة بمختلف عصورها من جديد لتكون بمثابة مناره حقيقية لجذب السياح من مختلف دول العالم.



3- تستهدف وزارة الإسكان من المشروعات الجاريه ترميم وتجديد وإعادة توظيف المنشآت الأثرية الإسلامية والفاطمية ذات الصبغة المعمارية والفنية المبهرة.. ووضعها على خريطة المزارات السياحية



4 - هناك متابعة دورية من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان للموقف التنفيذى لمشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.

5- تنفذ مشروعات تجديد القاهره القديمة بواسطة الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.

6 - وزارة الإسكان قررت إنشاء جهاز جديد تحت مسمي تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية ليكون مهمته تنفيذ هذه المشروعات علي أعلي مستوي .

7- من أبرز المشروعات الجارية مشروع ترميم وإعادة تأهيل وتوظيف وكالة قايتباى بشارع باب النصر بالجمالية والتى بناها الملك الأشرف أبو النصر قايتباي في عام 885هـ - 1481م.

8- تعتبر وكالة قايتباي من أجمل نماذج الوكالات الإسلامية التي تميزت بها العمارة فى العصر المملوكي.

9- تتميز الوكالة باتساعها، وكانت تستخدم كمخزن تجاري مكون من 3 طوابق (الطابق الأرضى كان للاستخدامات التجارية والطوابق المتكررة تستخدم كأماكن إقامة وإعاشة للتجار).

10- تشمل أعمال المشروع، ترميم وإعادة توظيف الوكالة وتطوير المناطق المحيطة بها، بهدف الحفاظ على الطابع العمرانى والمعمارى للقاهرة القديمة، من خلال إعادة النبض لها، وتوظيفها واستغلالها كفندق سياحى (24 غرفة) ذى طابع أثرى.

11- سيتم تزويد الفندق بمفروشات تحاكى عصر إنشاء الوكالة لتصبح عنصر جذب ينتمى إلى أجواء القرن الخامس عشر.

12- مكونات الفندق الجديد عبارة عن الآتى:-

- الدور الأرضى، يشتمل على مدخل استقبال للفندق، ومطاعم، ومكاتب إدارية، وخدمات لنزلاء الفندق، والأنشطة الترفيهية



- الدور الأول والثانى، يضم كل منهما 12 جناحا فندقيا، وغرفا خدمية – دور السطح، وبه مطاعم، وعدد من الأنشطة التى تخدم النزلاء).

13- تشمل المشروعات الجارية أيضا تطوير ورفع كفاءة مسجد "سلطان المتحابين"، والذي يعتبر تحفة اسلامية أثرية تتوسط شارع الديورة بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة بمنطقة الفسطاط الأثرية.

14- وتشمل أعمال ترميم ورفع كفاءة المسجد عمل فلتر زلطى وتنفيذ حماية وتدعيم للأساسات وترميم ورفع كفاءة مكونات المسجد، وتشمل الدور الأرضى بمساحة 470 م2 ويتضمن صحن (مصلى للرجال) أعلاه القبة الرئيسية وضريح العارف بالله الشيخ رجب محمد أبو خليل.

15- تشمل المشروعات الجارية أيضا تنفيذ مشروع ترميم وإعادة تأهيل قصر "حبيب باشا السكاكينى" بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

16- تم إقامة هذا القصر عام 1897م على يد حبيب باشا السكاكينى، فى منطقة الظاهر وسط مدينة القاهرة، على الطراز الإيطالي بمساحة 2698 م2، ويضم أكثر من 50 غرفة، ويصل ارتفاعه لـ5 طوابق (بدروم و4 أدوار متكررة)، ويحتوى على أكثر من 400 نافذة وباب، وبه حوالى 300 تمثال منها تمثال نصفى لحبيب باشا السكاكينى بأعلى المدخل الرئيسى للقصر.

17- سيتم إعادة توظيف قصر السكاكيني كمركز حضاري خدمي ثقافي فني، وتقوم الفكرة التصميمية على تعظيم قصر السكاكيني بتفريغ الساحة المحيطة به، وتصميم الساحة حول القصر كمنطقة ترفيهية مفتوحة في الهواء الطلق.

18- سيتم إعادة التوظيف على النحو التالي، ساحة القصر، وتتضمن 12 منشأة خفيفة (كشك خدمة)، ومبنى دورات مياه – دور البدروم (خدمي) ويتضمن مكاتب إدارية وخدمية، ومطبخ، ودورات مياه – الدور الأرضي، وبه قاعة متعددة الاغراض (100 فرد)، وقاعة طعام (40 فردا)، ومنطقة انتظار (صالونات) – الدور الأول، ويتضمن 7 قاعات للندوات الثقافية والتعليمية، وتتوسطها منطقة انتظار، بجانب دورات مياه – الأدوار المتكررة (الثانى والثالث والرابع) تستخدم كمزار سياحى نظرا لما بها من مظاهر معمارية جمالية، كما سيتم رفع كفاءة واجهات العمارات بالمنطقة المحيطة والمطلة على القصر، وإعادة تخطيط الحركة المرورية للشوارع المحيطة بالقصر.

19- مشروع ترميم وإعادة تأهيل منزل زينب خاتون، والواقع في قلب القاهرة القديمة عند تقاطع عطفة الأزهري مع زقاق العنبة خلف الجامع الأزهر.

20 - ويرجع تاريخ إنشاء البيت إلى القرن الرابع الهجري والعاشر الميلادي، ويُعد منزل زينب خاتون أحد الأمثلة البارزة لمنازل العصر المملوكي، ويحتوي المنزل على عناصر معمارية وزخرفية مختلفة من شبابيك ومشربيات وأسقف خشبية وكوابيل مزخرفة ومذهبة وأرضيات رخامية وغيرها، وتبلغ مساحة المنزل 600 متر.