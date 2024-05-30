أخبار البورصة اليوم الخميس 30-5-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 30-5-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 8.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.813 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: أم بي للهندسة، وسيتي للتحاليل الطبية، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).

البورصة تخسر 16 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 8.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.813 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 798.9 مليون ورقة مالية بقيمة 8.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 44.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 50.09%، والعرب على 5.58%، واستحوذت المؤسسات على 67.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 32.8%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 158.3 مليون جنيه، 498.4 مليون جنيه، 214.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 809.4 مليون جنيه، 49.4 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 26922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 32776 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 11621 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5932 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 8554 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 6927 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1643 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 110 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 13.1 مليون سهم، 10 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي 1.6 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو عدد 450 سهم، 11.5 ألف سهم، 12.8 مليون سهم، على الترتيب، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الصناعات الغذائية العربية-دومتي، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1.6 مليون سهم، 3.6 مليون سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات بلغت 6.79 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 4.44 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 53%، وبلغ مجمل الربح المجمع حوالي 3.34 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 1.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 111 %، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 4.14 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 700 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 491%.

وحققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي مبيعات خلال الربع الأول من عام 2024 بلغ 984.3 مليون جنيه مقابل 972.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 1.24%، وبلغ صافي الربح 18.7 مليون جنيه مقارنة مع 57.7 مليون جنيه.

وحققت شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، إيرادات خلال الربع الأول من عام 2024 بلغت 2.8 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 11.8%، وبلغ صافي الربح 219 ملون جنيه بنسبة نمو 65.5%.

وحقق شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، صافي مبيعات بلغت 22.7 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 17.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.1 مليار جنيه.

وحققت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إيرادات بلغت 348.9 مليون جنيه خلال الربع الأول للسنة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 431.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وحققت الشركة خسائر 3.6 مليون جنيه مقارنة مع 1.2 مليون جنيه.

مصر الجديدة للإسكان

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها تتوقع تحقيق أرباحًا بلغت 680 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وبلغت حصيلة المشاركة مع الشركات متوقع إيرادات بحد أدنى مضمون في المتوسط 7.5 مليار جنيه سنويًا خلال السنوات الـ14 المقبلة، إضافة لإيرادات متوقعة نتيجة الشراكة في المبيعات قد ترفع الإيرادات الإجمالية للشركة سنويًا إلى 10 مليارات جنيه.