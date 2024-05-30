شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 30-5-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 30-5-2024.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: أم بى للهندسة، وسيتى للتحاليل الطبية، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).

البورصة تخسر 16 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالى بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 8.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.813 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 798.9 مليون ورقة مالية بقيمة 8.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 44.33% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 50.09%، والعرب على 5.58%، واستحوذت المؤسسات على 67.19% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 32.8%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 158.3 مليون جنيه، 498.4 مليون جنيه، 214.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 809.4 مليون جنيه، 49.4 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 26922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 32776 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 11621 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5932 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 8554 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 6927 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1643 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 110 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 3.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.63%.

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 117.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.03%.

- تنمية للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 2.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.91%.

- الشرقية-إيسترن كومبانى بسعر إغلاق 27.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.39%.

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 23.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.73%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 44 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 8.33%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 2.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.73%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 4.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.07%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 20.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.63%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 54.080 بنسبة تراجع بلغت 4.72%.