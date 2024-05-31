شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: التركيز على زيادة صادرات الألومنيوم والسبائك وتوطين الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أكد المهندس محمد السعداوي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، على أهمية زيادة الصادرات بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، تزامنا مع خطة تحديث وتطوير المصانع و توطين الصناعة خاصة في مصنع مصر للألمونيوم ومصنع المصرية للسبائك الحديدية في أسوان.

‏وتتصدر الشركة القابضة للصناعات المعدنية شركات قطاع الأعمال العام القابضة، في حجم الصادرات تحديدا من مصانع الألمنيوم، والسبائك والتعدين بصفة أساسية.

‏أوضح المهندس محمد السعداوي خلال اللقاءات الدورية التي يعقدها مع رؤساء الشركات التابعة أن توجيهات الدكتور محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام تؤكد على أهمية توطين الصناعة والإستغلال الكامل للأصول، مع فتح الشركة بصورة كاملة للقطاع الخاص، والاستفادة مما يمتلكه من خبرات ومن استثمار يمكن ضخه في المصانع؛ لزيادة القدرة الإنتاجية، و تغطية احتياجات السوق المحلي، وزيادة الصادرات في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات لنحو 145 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة‬.

‏يشار أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية ضخت استثمارات جديدة في بعض شركاتها المتعثرة، وتستعد لإجراء بعض الهيكلة في عدد من الشركات؛ بما يحافظ على الأصول ويوقف نزيف الخسائر.