شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سليمان: دور فعال لشركات قطاع الأعمال العام فى انجاز مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏كشف الدكتور هاني سليمان، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركات التابعة تنفيذ مشروعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنحو 20.3 مليار جنيه، لافتا انه تم تنفيذ ما لا يقل عن 80% من تلك المشروعات المنتشرة في ربوع مصر، والتي تقدم الخدمة لملايين المواطنين وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

‏أضاف سليمان انه شكل لجنة على أعلى مستوى لمتابعة كافة المشروعات، و تذليل أي عقبات تواجه أي مشروع؛ بهدف تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمنية المحددة، وبمتابعة الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والذي يتابع المشروعات بصورة يومية لضمان تنفيذها على أعلى مستوى وتقديم الخدمة للمواطنين.

وحول أبرز المشروعات التي تنفذها شركة السد العالي " هايديلكو" أشار إنه تنفذ ‬ مشروع احلال وتدعيم شبكات كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض لقري مركز كوم امبو، وهى ( المنشية الجديدة - أقليت - مليحة - فطيرة - سبعة بحري - حجازة ) بمحافظه اسوان والمسندة من الجهاز المركزي للتعمير والاسكان وذلك بتكلفة حوالي 420 مليون جنيه.

‏أشار أنه تم الانتهاء تقريبا من كافة المشروعات حيث وصلت نسبة التنفيذ 98% وذلك وفق تقرير المتابعة اليومية لتلك المشروعات.