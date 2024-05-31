شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز لتوزيع السلع والسيارات وتصدير الطاقة خطط تيدا مصر لجذب استثمارات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبنى المنطقة الصناعية الصينية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "تيدا مصر"، خطة طموحة من أجل مضاعفة قيمة الاستثمارات الصينية بالمنطقة، حيث تتفاوض منطقة تيدا للتعاون على جذب مشروعات باستثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار وتحقق قيمة إنتاج سنوية تصل إلى 18.7 مليار وتوفر نحو 15 ألف فرصة عمل.

وكشفت تصريحات سونج تساي سن العضو المنتدب لشركة تيدا مصر خلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على مبادرة الحزام والطريق، عن خطط لجذب مجموعة من الشركات الصينية الرائدة ذات المزايا التنافسية القوية لتعزيز التكتل الصناعي.

وتشمل خطط المنطقة، ربط منطقة التجارة الحرة الشاملة في مدينة Tianjin Dongjiang في الصين بمشروع TEDA المصري، من أجل بناء مركز توزيع للسيارات وقطع الغيار، ومركز دولي آخر لتوزيع السلع، وذلك بدعم من أموال الاستثمار والقروض الدولية بالعملة الصينية "الرنمينبي" من أجل تعزيز عملية تدويل عملة الرنمينبي عبر الحدود.

وتضم المستهدفات أيضا تعزيز الدمج والربط بين ميناء تيانجين وميناء السخنة وبناء جسر للخدمات اللوجستية والنقل، وتعزيز بناء قنوات التجارة الدولية، إلى جانب الترويج لمدينة تيدا للابتكار العلمي والتكنولوجي ومشروع الربط المعلومات "الحزام والطريق" في مصر، بما يضمن الربط والتبادل المعلوماتى للبيانات الضخمة والحوسبة السحابية.



وتستهدف المنطقة الصناعية الصينية إنشاء قواعد إنتاج وتجارة للترويج لتصدير الطاقة والمواد الخام في مصر وإفريقيا، وإعادة تصدير المنتجات عالية الجودة، وتجنب قيود التجارة الخارجية وحل العجز التجارى، وتعزيز نقل فائض الإنتاج، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.



وتقدر إجمالي الاستثمارات الصينية التي جذبتها منطقة "تيدا-مصر" للتعاون الاقتصادي بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة بنحو ملياري دولار، موزعة بين 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة.