شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: إيطاليا الأولى بعدد المهاجرين المصريين عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2023، عن قائمة الدول الأجنبية التي استقبلت مهاجرين مصريين.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيطاليا جاءت فى المرتبـة الأولـى، حيث بلغ عدد المهاجرين 83 مهاجر بنسبة 33.6٪ من إجمالي المهاجرين، يليها الولايات المتحدة الامريكية بعدد 61 مهاجراً بنسبة 24.7٪ من الاجمالي، ثم كندا استقبلت عدد 59 مهاجراً بنسبة 23.9٪ من اجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر عام 2023.

وتشير بيانات النشرة إلى أن عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر كانوا في الفئة العمرية "35-40 سنة" 53 مهاجراً بنسبـة 21.5٪، وجاء الحاصلون على مؤهلات جامعية فى المرتبة الأولى من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر فى سن التعليم "10 سنوات فأكثر" حيث بلغ 130 مهاجراً بنسبة 54.9%.

واستحوذت فئة الأخصائيون "أصحاب المهن العلمية" علي النصيب الأكبر حيث بلغ 103 مهاجر بنسبة 44.4% من اجمالي اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر.

وإجمالا سجل عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر 247 مهاجراً عام 2023، موزعة بين 34 مهاجراً و 213 مهاجراً إكتسبوا صفة المهاجر" مقابل 317 مهاجراً عام 2022 بانخفاض بلغ 22.1٪.

وبلغ إجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 247 مهاجر" 218 مهاجر أصلى بنسبة 88.3%، 29 مرافق بنسبة 11.7% عام 2023.