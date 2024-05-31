شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": تأسيس 689 شركة تكنولوجية خلال الربع الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول عدد وصول عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الربع الأول من 2024 إلى 689 شركة مقارنة بـ608 شركة تم تأسيسها في الربع الأول من 2023.

في حين بلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات 635.49 جنيه خلال الربع الأول من 2024 مقارنة ب 996.29 جنيه خلال الربع الأول من 2023.

تطور قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية

وبلغت قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية 2242 نقطة خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بنحو 1797 نقطة خلال الربع الأول من 2023.

ويتضمن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات سبع شركات هي، راية لخدمات مراكز الاتصالات، فوري وتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، المصرية للاتصالات، المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، أوراسكوم للاستثمار القابضة، إى فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.