شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: تطوير 4115 مدرسة و12.6 ألف فصل ضمن مشروعات "حياة كريمة" خلال 24/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع حياة كريمة أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم من حيث المخصصات المالية وعدد السكان ونطاق الخدمات.



وعن اهم المشروعات المستهدفة حسبما ذكر تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المرحلة الثانية، من مُبادرة حياة كريمة، تتضمّن تطوير نحو 4115 مدرسة، نحو 12.6 ألف فصل، 55 مستشفى مركزي، و854 وحدة صحيّة، 493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خِدمتها بشبكة الألياف الضوئية، 437 وحدة ومُجمَّع خدمات حكومية، و1584 مركزًا للشباب، ورصف طرق داخلية بكافة أطوال القرى، بالإضافة إلى تدعيم الركيزة الاقتصادية لقرى الـمرحلة الثانية بإقامة 336 كوبري ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كم.



وأوضح التقرير أن المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة في العام المالى 24/25 سيتم تنفيذها على مدى 3 سنوات بتقديرات أنها ستتكلف من 600 إلى 800 مليار.



وأشار التقرير إلى حياة كريمة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات صغيرة وكبيرة لتوفير فرص عمل، لافتا الى ان مشروع تنمية الأسرة يستهدف ضبط النمو السكاني وتم البدء فيه مع مشروع حياة كريمة لتحقيق الاستثمار في البشر ويتم تطبيقه.



وأكد التقرير على أن خطة التنمية تركز على تنافسية المحافظات والقرى، حيث يتم اختيار المشروعات التى تتلاءم مع كل بيئة مع تطبيق الشمول المالى لزيادة الناتج المحلي.