شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الجمعة 31 مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة القصابين اخر تطورات أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الجمعة 31 مايو 2024 استقرار ملحوظ بالتزامن مع توافر معروض كبير فى الأسواق خلال الفترة الحالية استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

واستقرت أسعار اللحوم بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة سجلت الأسعار 300 جنيه، ويجرى طرح الكيو في منافذ أمان بسعر 290 جنيها للكيلو إلى 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت الشعبة، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 320- 350 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 340 و390 جنيها للكيلو.

ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.