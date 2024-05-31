سعر الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - استهل سعر الذهب اليوم الجمعة 31 مايو 2024 في مصر التعاملات عند نفس مستويات إغلاق سعر الذهب أمس، والتي شهدت تواكبا مع الأسواق العالمية التي تختتم تعاملاتها اليوم.

ويترقب المتعاملون اليوم بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا، لأنها المعيار المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي لقياس التضخم، وهي تعطي إشارات أكبر حول مصير سعر الفائدة العالمية خلال العام الجاري.

تداول سعر الذهب اليوم عيار 21 للبيع عند نحو 3115 جنيهًا، بينما سعر شراء عيار 21 3095 جنيهًا، وتختلف مصنعية الذهب من مكان إلى آخر في مصر، وفي الغالب تتراوح بين 7 إلى 10% من قيمة الجرام.

بكام سعر الذهب اليوم عيار 18؟

حقق سعر الذهب عيار 18 للبيع اليوم مستوى 2670 جنيهًا، فيما سجل سعر شراء الذهب عيار 18 نحو 2652 جنيهًا.

كم سعر الجنيه الذهب؟

استهل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر التداولات عند مستوى 24920 جنيهًا وذلك بدون المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، وهو من الذهب عيار 21.