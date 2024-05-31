شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 333 مليار جنيه حجم الاستثمارات للهيئات الاقتصادية بخطة 2024/25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن حجم الاستثمارات الموجه للهيئات العامة الاقتصادية لتبلغ 333 مليار جنيه خلال خطة العام المالى 24/2025.

أوضح التقرير أن الاستثمارات العام من المستهدف تبلغ تريليون جنيه موضحة أن هذا العام تم وضع سقف للاستثمارات العامة ليشمل كل مؤسسات الدولة وذلك بهدف احتواء التضخم، وتبلغ استثمارات الجهاز الحكومي 496 مليار، وشركات قطاع الأعمال العام 60 مليارا والاستثمارات المركزية 111 مليارا.

وحول هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالي 2025/24، أوضح التقرير أن استثمارات الجهاز الحكومي تشمل 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، متابعه أن أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية موجهه للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد التقرير أنه لأول مرة تزيد الاستثمارات الموجهه للتنمية البشرية للصحة والتعليم والشباب والثقافة حيث تصل إجمالي الاستثمارات الموجهه لها 53% من إجمالي الاستثمارات، وبلغت الاستثمارات الموجهة لخدمات مياه الشرب والصرف 25.4%.