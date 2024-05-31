“منشآت” تنظم لقاء “أربعاء طموح للتوسع الدولي” بمشاركة 46 منشأة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت), لقاء “أربعاء طموح للتوسع الدولي”، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)،وبنك التصدير والاستيراد السعودي، بمشاركة 46 منشأة من المستفيدين من برنامج طموح للمنشآت متسارعة النمو.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل، والوقوف على مقترحات وتحديات المنشآت متسارعة النمو، والتعامل معها بما يخدم تطلعاتها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت، ووضع الحلول المناسبة لتجاوزها.

وشهدت الفعالية، حضور عدد من الشركاء من القطاعين العام والخاص، جرى فيها استعراض المنظومة المتكاملة التي يقدمها برنامج طموح لدعم المنشآت متسارعة النمو ودفع نموها من خلال ربطها بمقدمي الخدمات وجهات الدعم من القطاعين العام والخاص بعد إجراء عملية التشخيص لأعمالها وتحديد جوانب التطوير فيها.

وعُقد خلال الفعالية عدة لقاءات، حيث قدمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، خدماتهما أمام الشركات المستفيدة، التي تضمنت العديد من البرامج والمبادرات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وكذلك رفع الوعي بالأنظمة والسياسات التي تعمل عليها.

يُذكر أن فعالية “أربعاء طموح” تنظم بشكل دوري، للجمع بين منشآت طموح والشركاء المُمكنين من القطاعين العام والخاص، للتعرف على أبرز الفرص الواعدة والاطلاع على الخدمات المتاحة لهم.