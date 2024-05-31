تراجع أسعار النفط اليوم.. وخام برنت يسجل 81.74 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة في أعقاب ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين الأمريكية ووسط استيعاب المستثمرين لتصريحات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأنه من السابق لأوانه البدء في دراسة خفض أسعار الفائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.15 بالمئة ليجري تداولها عند 81.74 دولار للبرميل ، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 77.74 دولار.