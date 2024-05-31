شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تصدر قرارا بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي وبني سويف الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة مخالفات البناء الواقعة بمبنى بقطعة أرض داخل كردون جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

ونص القرار على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بفيلا بقرية سياحية بحري الطريق الساحلي إسكندرية/مطروح، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في أعمال بناء وتعديل وتقسيم الوحدة إلى وحدتين، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.



وفي سياق متصل، نفذ جهاز مدينة بني سويف الجديدة، 20 قرارًا بإيقاف أعمال مخالفة بقطع أراضٍ بمنطقة الإسكان الاجتماعى مسلسل 4 بالمدينة، لمخالفة اشتراطات البناء، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز المدينة، وبالتعاون مع شرطة التعمير.



قرار إيقاف أعمال مدينة بني سويف الجديدة



إزالة أعمال لوزارة الإسكان



قرار إيقاف أعمال بجهاز مدينة بني سويف