شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد السياحة فى أسبوع.. 500 ألف زائر لمعرض رمسيس بمتحف أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة وزارة السياحة والآثار، تقريرها نشاطها خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو الفترة من 25 إلى 31 مايو 2024، وضمت فعاليات مختلفة وافتتاح مشروعات تطوير جديدة.

وزير الآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

ترأس وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية افتراضيًا، حيث تم تقديم عرض عن أداء المتحف ونسبة الإيرادات خلال الفترة الماضية، وأعداد الزائرين به، وأبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والعلمية التي استضافها المتحف.

كما تم الموافقة، من حيث المبدأ، على مقترح إقامة قاعة جديدة بالمتحف، تختص بفنون التحنيط في مصر القديمة، وهو ما يعد استكمالاً لفكرة سيناريو العرض المتحفي للمتحف ومع ما تمثله المومياوات من قيمة تاريخية وأثرية كبيرة.

وزير السياحة يتلقى نتائج انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية

تلقى وزير السياحة والآثار نتائج انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس، ووفقًا للقانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية، سيقوم الوزير خلال شهر، بتعيين 4 أعضاء من بين ممثلي المنشآت أعضاء كل غرفة مختصة، وذلك لاستكمال تشكيل هذه المجالس وإصدار قرارات تشكيلها مجتمعة.

واستكمالًا لإتمام العملية الانتخابية، فقد تم فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية من قبل الجمعية العمومية، على أن تُجرى هذه الانتخابات يوم 29 يونيو المقبل.

نائب وزير السياحة تشارك في احتفالية إطلاق أول منتجع سكني فندقي بمصر بمدينة المستقبل بالقاهرة الجديدة

شاركت نائب الوزير لشئون السياحة، في الاحتفالية التي تم تنظيمها بقصر عابدين، للإعلان عن إطلاق أول منتجع سكني فندقي بمصر يحمل إحدى العلامات التجارية الفندقية العالمية، وذلك بمدينة المستقبل بالقاهرة الجديدة، وبالتعاون بين إحدى المجموعات الشهيرة للتطوير العقاري وإحدى شركات التنمية وإدارة المشاريع وإحدى شركات الإدارة الفندقية العالمية.

وثمنت نائب الوزير، في كلمتها، على أهمية هذا المشروع الذي يقدم فكرًا فندقيًا حديثًا في مصر من خلال إنشاء فندق فئة الخمس نجوم ويُلحق به وحدات إقامة سكنية بعلامات فندقية متميزة، والذي من المقرر أن يضم فندق بطاقة 300 غرفة تحت إدارة شركة عالمية في مجال إدارة الفنادق، ومُلحق به 200 فيلا سكنية فندقية.

افتتاح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر بعد الانتهاء من ترميمه

افتتح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومدير مؤسسة الاغاخان، ونائب محافظ القاهرة، المرحلة الثانية والأخيرة من أعمال مشروع ترميم مسجد الطنبغا الماريداني بمنطقة الدرب الأحمر، وخلال الافتتاح تم عرض فيلم تسجيلي عن أعمال التطوير بمنطقة الدرب الأحمر وإنشاء حديقة الأزهر، وكذلك أعمال مشروع ترميم المسجد.

وتمت أعمال ترميم المسجد تحت الإشراف الكامل من الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وبتمويل من الاتحاد الأوربي ومؤسسة الأغاخان للخدمات الثقافية، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف.

تنظيم ورشة عمل لممثلي الشركات السياحية والمنشآت الفندقية المصرية العاملة بالسوق الصيني

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورشة عمل لممثلي الشركات السياحية والمنشآت الفندقية المصرية العاملة بالسوق الصيني، حيث تم استعراص الأنشطة والأدوات الترويجية التي تنتهجها الهيئة، وحث الشركات المصرية على مزيد من العمل، لزيادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الترويجية للوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة بما يساهم في دفع حركة السياحة الوافدة من هذه الأسواق.

المتحف القومي للحضارة المصرية يشارك في المهرجان الدولي للمتاحف بالعاصمة الروسية موسكو

شارك المتحف القومي للحضارة المصرية، في فعاليات المهرجان الدولي للمتاحف Intermuseum2024 بموسكو تحت عنوان "المتاحف هي البشر"، حيث استعرض نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، تاريخ إنشاء المتحف، ودوره كمنارة ثقافية وعلمية وفي حماية التراث المصري، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية للزائرين.

كما عقد عدد من اللقاءات المهنية لبحث سبل تعزيز التعاون بين المتاحف الروسية والمتحف القومى للحضارة المصرية، وألقى محاضرة بالمتحف القومى بموسكو عن التأثير الاقتصادي والثقافى للمتحف القومى للحضارة المصرية، ودوره الرائد في تنمية المجتمع.

ورشة عمل مصرية صينية لتسجيل موقعين على قائمة التراث العالمي

عُقدت ورشة عمل مشتركة من وزارة السياحة والآثار وممثلي دولة الصين، لبحث آليات التسجيل المشترك لمقياس النيل بجزيرة الروضة بالقاهرة ونقوش بايهيليانج الصينية على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث تم تسجيل الأول على القائمة المبدئية لمواقع التراث العالمي لليونسكو منذ 2003، بينما تم تسجيل الأخير بهذه القائمة عام 2008.

وقد تم استعراض أهمية كل من مقاييس النيل في مصر وتطورها منذ العصور المصرية القديمة وحتى العصر الإسلامي، مع شرح تفصيلي لمقياس النيل بجزيرة الروضة، وكذلك نقوش بايهيليانج الصينية بما يؤهلهما للتسجيل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

500 ألف زائر لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا خلال 6 أشهر

أنهى معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" رحلته في محطته الرابعة بمتحف أستراليا بسيدني، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال مدة عرضه منذ 17 نوفمبر 2023 وحتى 19 مايو 2024، حيث استقبل 500 ألف زائر من جميع الفئات العمرية والثقافات المختلفة محققًا بذلك رقمًا قياسياً لزائري المتحف.

ويؤكد هذا النجاح على أهمية المعارض الخارجية المؤقتة كونها سفيرًا لمصر وحضارتها، كما تساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري لاسيما منتج السياحة الثقافية. وسوف ينتقل المعرض لمحطته الخامسة بمدينة كولون بألمانيا ليفتح أبوابه لاستقبال زائريه في يوليو القادم.

بدء الترويج لافتتاح النسخة الرابعة لحملة "مانحي أمل" في مصر

تُشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في رعاية الفعاليات التمهيدية للترويج للنسخة الرابعة لحملة "مانحي أمل" التي تٌقام في عدد من دول العالم استعدادًا لحفل الافتتاح الرسمي للحملة في مصر خلال شهر يوليو المقبل.

وقد تم إعداد فيديو ترويجي للحملة، كما سيتم توزيع كتيب لدورتها السابقة وذلك خلال الفعاليات التمهيدية الترويجية. ومن المقرر أن تقوم الهيئة تزامنًا مع حفل الافتتاح الرسمي، بتنظيم برنامج سياحي للضيوف المشاركة لزيارة عدد من الأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، بما يساهم في الترويج السياحي للمقصد المصري ومقوماته.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في النسخة الـ14 لمعرض الرياض الدولي للسفر

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، كشريك ذهبي، بمعرض الرياض الدولي للسفر 2024 في نسخته ال 14، بالسعودية.

وشاركت الهيئة في المعرض بجناح تبلغ مساحته 100 م2، يضم عدد من الفنادق وشركات السياحة المصرية، وشركتي مصر للطيران وآير كايرو.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة للاهتمام بالأسواق السياحية المستهدفة ولاسيما السوق السعودي، ثالث أكبر الأسواق السياحية المصدرة للسياحة لمصر، والتعاون بين البلدين لاستهداف الأسواق السياحية البعيدة، ودعم التعاون السياحي المصري السعودي على المستوي الرسمي والمهني.

السيمفونية التاسعة لبيتهوفن تدوي بالمتحف القومي للحضارة المصرية

بمناسبة مرور 200 عام على انطلاق السيمفونية التاسعة "نشيد الفرح" للموسيقار العالمي لودفيج فان بيتهوفن، نظم المتحف القومي للحضارة المصرية، بالتعاون مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهر، أمسية غنائية للسيمفونية.

واستهل الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف كلمته، التي ألقاها نيابة عن الوزير، بالتأكيد على أن هذه الأمسية تساهم في إبراز دور المتحف كمؤسسة داعمة للفعاليات الثقافية والفنية، كما استعرض أبرز المؤشرات التي حققتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية. كما قدم هدية تذكارية إلى رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة.

بدء استقبال أولى رحلات الحج السياحي البري بالموانئ البحرية والبرية بمصر والأردن والسعودية

قام أعضاء البعثة المصرية للجان وزارة السياحة والآثار المتواجدة حاليًا بمينائي نويبع المصري والعقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري بالحدود الأردنية السعودية، باستقبال حجاج هذه الرحلات فور وصولهم، وذلك وسط استعدادات مكثفة لضمان سهولة وسلامة سفر الحجاج.

وتقوم اللجان بمتابعة الرحلات بشكل مستمر وتتدخل فورًا لحل أية مشاكل قد تواجه الحجاج، وتقوم برفع تقارير دورية على مدار الساعة عن أحوال الحجاج لضمان راحتهم وسلامتهم.

دورة تدربية للعاملين بالمتحف القومي للحضارة المصرية عن صون وتوثيق التراث غير المادي

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية دورة تدريبية لعدد من الآثاريين ومتخصصي التراث والتوثيق الأثري من العاملين بالمتحف، بعنوان "اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي 2003"، وذلك بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة.

واستمر التدريب لمدة 18 يوم، تم خلالها تقديم مجموعة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة، التي قدمها خبراء فى مجال التراث الثقافي غير المادي فى مصر.