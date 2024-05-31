شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات المرافق والطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة لمدينة القاهرة الجديدة تفقد خلالها مشروعات المرافق والطرق بالامتداد الجنوبي والتجمع السادس بالمدينة، يرافقه المهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحي محمود، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة، والمهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للامتداد الجنوبي، ومسئولو الجهاز والشركات العاملة بالمشروعات.

واستهل المهندس أمين غنيم، جولته بتفقد أعمال المرافق الجارى تنفيذها بالامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة تقارب 16 ألف فدان تقريباً، لمتابعة معدلات التنفيذ، ودفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات.

كما تفقد المهندس أمين غنيم، أعمال الطرق الجاري تنفيذها داخل التجمع السادس " مثلث الأمل "، وربطها بالطرق والمحاور السريعة، وذلك لتنمية التجمع السادس ليكون امتداداً لمدينة القاهرة الجديدة بهدف خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بالمدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي ، أن الامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة يقع جنوب طريق العين السخنة/القطامية الجديد، ويعتبر امتداداً ومتنفساً جديداً للمدينة، وقد تم تخطيط منطقة الامتداد الجنوبي بما يضمن استيعاب كافة الأنشطة لتشمل أنشطة (سكنية – خدمية – تجارية - ترفيهية).

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه جارٍ تنفيذ أعمال قطع وشق الطرق بالتجمع السادس " مثلث الأمل "، والذي يتميز بموقعه المتميز حيث يقع بين طريق العين السخنة الجديد/ والطريق الدائري الأوسطى، وقربه من العاصمة الإدارية الجديدة وتبلغ مساحة التجمع السادس حوالي 4800 فدان.

ونوه المهندس عبدالرءوف الغيطي، عن أنه تم تنفيذ محور في وقت سابق بالتجمع السادس بطول 5.3 كم، ليتم ربطه بمحور الطريق الأوسطي " امتداد شارع التسعين الجنوبي"، بهدف ربط التجمع السادس بالمدينة بشكل مباشر، لتنمية المنطقة وجذب الاستثمارات إليها.

وخلال الجولة، أكد المهندس أمين غنيم، على القائمين على الأعمال من مسئولي الجهاز والشركات، ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة لها، وطبقاً للمعايير والاشتراطات الفنية القياسية، لجذب العديد من الأنشطة الاستثمارية بالمنطقة.