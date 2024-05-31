شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، عند 2343.04 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 % لتصل إلى 2341.40 دولاراً.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % لتصل إلى 30.95 دولاراً للأوقية، فيما هبط البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 1021.94 دولاراً، كما انخفض البلاديوم 0.2 % ليصل إلى 945.56 دولاراً.

