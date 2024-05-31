شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماركات الشاحنات الأعلى مبيعا خلال الربع الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير "الأميك " مجلس معلومات سوق السيارات في مصر أن ماركة شيفروليه حصدت المركز الأول لمبيعات سوق الشاحنات، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بواقع بيع حوالي 2,194 شاحنة، تلتها ماركة ميتسوبيشي بعدد 246 وحدة، وحصدت تويوتا في المركز الثالث 229 وحدة، وحصدت المركز الرابع MCV بواقع بيع 92 شاحنة .

وفي المركز الخامس جاءت شاحنات سوزوكي بواقع بيع 50 شاحنة، ثم ماركة هيونداي في المركز السادس بعدد 40 شاحنة، وماركة فولفو جاءت في المركز السابع بواقع مبيعات 15 شاحنة، تلتها JMC بعدد 14 شاحنة، وفي المركز التاسع حصدت جاكمان بواقع بيع 9 شاحنات، بينما ماركة جريت وول لم تبيع إلا شاحنة واحدة فقط عن نفس الفترة .



