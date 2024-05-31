شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 31 مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 مايو 2034 في مصر والتى سجلت ارتفاعا طفيفا بقيمة 5 جنيهات وذلك وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية مهمة اليوم.

أسعار الذهب اليوم



عيار 24 يسجل 3566 جنيها.

عيار 21 يسجل 3120 جنيها.

عيار 18 يسجل 2674 جنيها.

عيار 14 يسجل 2080 جنيها.

الجنيه الذهب 24960 جنيها.

استقر سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، وبالرغم من تداول الذهب بعيداً عن أعلى مستوى تاريخي سجله، إلا أنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.



شهد سعر الذهب الفوري تذبذب خلال تداولات اليوم حول المستوى 2340 دولار للأونصة بعد ان سجل أعلى مستوى عند 2347 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2337 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2341 دولار للأونصة.



يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أدنى مستوى منذ قرابة 3 أسابيع خلال جلسة الأمس عند 2322 دولار للأونصة قبل أن يغلق على ارتفاع، بحسب جولد بيليون وتراجع الدولار الأمريكي يوم أمس من أعلى مستوياته منذ أسبوعين وذلك بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الأول، التي جاءت أضعف من المتوقع، مما تسبب في الضغط السلبي على الدولار ليفتح الباب أمام أسعار الذهب لتجد بعض الراحة وتغلق على ارتفاع يوم أمس.

تعافي الذهب يوم أمس كان محدود بشكل كبير بسبب انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية خلال جلسة اليوم، حيث يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر ابريل، والذي يعد مقياس التضخم المفشل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي

