شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم لجميع الأوزان بالصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشرأسعار السبائك الذهب في الأسواق اليوم الجمعة، مستهل تعاملات السوق المصري، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر هبوطا ملحوظا إلي 3566 جنيها بدون مصنعية، ومن بين أكثر السبائك الذهب مبيعا في مصر سننشر تطور أسعارها اليوم .

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3566 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8915 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17830 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 35660 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 71780 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 111617 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 179450 جنيها.