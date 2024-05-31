شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في الأسواق يسجل 24960 جنيها بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر، في الصاغة 24960 جنيها، عقب تغيير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، وسط تغيرات مستمرة في السعر العالمي للذهب، ويترقب السوق العالمي للذهب بعض البيانات الاقتصادية الهامة التي ترسم مستقبل ملامح سعر الذهب في البورصة العالمية.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 24960 جنيها- وقت صياغة هذه السطور- وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر، أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21، ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلى 432 جنيها.