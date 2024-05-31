شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة باكمان مصر بقيمة 775.4 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة، عن تنفيذ صفقة على شركة باكمان مصر، خلال جلسة تداول أمس الخميس، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، بحجم تداول 17.1 ألف سهم بقيمة 775.4 مليون دولار، وصفقة شركة مطاحن الجمل للدقيق بحجم تداول 50 ألف سهم بقيمة 50 مليون جنيه، وصفقة على شركة أل أس جي سكاي شيفس كاترينج بحجم تداول 11.2 ألف سهم بقيمة 37.1 مليون يورو.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول 60.9 مليون سهم بقيمة 956.4 مليون دولار عبر تنفيذ 47 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الخميس، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 8.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.813 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 798.9 مليون ورقة مالية بقيمة 8.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 44.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 50.09%، والعرب على 5.58%، واستحوذت المؤسسات على 67.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 32.8%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 158.3 مليون جنيه، 498.4 مليون جنيه، 214.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 809.4 مليون جنيه، 49.4 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 26922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 32776 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 11621 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5932 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 8554 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 6927 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1643 نقطة.