شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع سعر الذهب عيار 21 إلى 3120 جنيهًا للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 31-5-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم بقيمة 5 جنيهات، ليصل سعر عيار 24 حوالي 3566 جنيها، وعيار 21 سجل 3120 جنيها، وتشديد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على التزام المصانع والوحدات بالمجمعات الصناعية بالعمل فى الأنشطة المرخصة لها من قبل الهيئة، وإتباع اشتراطات الحماية المدنية فى المصانع.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 31 مايو 2024

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 مايو 2034، بقيمة 5 جنيهات، ليصل سعر عيار 24 حوالي 3566 جنيها، وعيار 21 سجل 3120 جنيها، وعيار 18 سجل 2674 جنيها، وعيار 14 سجل 2080 جنيها، والجنيه الذهب 24960 جنيها.

استقر سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، وبالرغم من تداول الذهب بعيداً عن أعلى مستوى تاريخي سجله، إلا أنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

شهد سعر الذهب الفوري، تذبذبًا خلال تداولات اليوم حول المستوى 2340 دولار للأونصة بعد ان سجل أعلى مستوى عند 2347 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2337 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2341 دولار للأونصة.

رئيس التنمية الصناعية تهيب بالتزام المصانع بالمجمعات بالعمل فى الأنشطة المرخصة

شددت ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على التزام المصانع والوحدات بالمجمعات الصناعية بالعمل فى الأنشطة المرخصة لها من قبل الهيئة، وإتباع اشتراطات الحماية المدنية فى المصانع والأسس التى على أساسها تم منح التراخيص، هى التى من شأنها أن تكفل السلامة والامان للجميع، كما أنها لا يمكن التهاون فيها.

أكدت أن المراجعة الدورية لتلك الاشتراطات، وكذا الحملات الرقابية المفاجئة والتى يتم اجراؤها من قبل الهيئة هى أمورا هامة للعملية الصناعية وللمستثمر وجزء لا يتجزأ منها، فى سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مهيبةً بأصحاب المشروعات تحرى تطبيق كافة الإشتراطات المطلوبة والممنوح على أساسها التراخيص الصناعية داخل منشآتهم بدقة وبشكل مسئول وبرقابة مستمرة.

يذكر أن مجمع بدر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم 87 وحدة صناعية فى مجال الصناعات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج، وتتجاوز نسبة إشغاله 90% من إجمالى الوحدات الصناعية بالمجمع.

الإسكان تصدر قرارا بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي وبني سويف الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة مخالفات البناء الواقعة بمبنى بقطعة أرض داخل كردون جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

ونص القرار على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بفيلا بقرية سياحية بحري الطريق الساحلي إسكندرية/مطروح، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في أعمال بناء وتعديل وتقسيم الوحدة إلى وحدتين، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وفي سياق متصل، نفذ جهاز مدينة بني سويف الجديدة، 20 قرارًا بإيقاف أعمال مخالفة بقطع أراضٍ بمنطقة الإسكان الاجتماعى مسلسل 4 بالمدينة، لمخالفة اشتراطات البناء، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز المدينة، وبالتعاون مع شرطة التعمير.