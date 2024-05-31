نهاية تعاملات الجمعة.. تعرف على سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم، الجمعة، عند أسعاره بمنتصف التعاملات.

وارتفاع سعر جرام الذهب في بداية التعاملات بنحو 25 جنيها، مقارنة بأسعاره أمس الخميس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2087 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2683 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3577 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 25040 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2342 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مسجلاً انخفاض بنسبة 0.04%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.