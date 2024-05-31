شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة توزع 4 مليارات جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين خلال 26 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت شركات البورصة المصرية، أرباحًا نقدية بقيمة 3.982 جنيه خلال أول 26 من شهر مايو 2024، ليرتفع إجمالي حصيلة الأرباح النقدية الموزعة منذ بداية العام 28.4 مليار جنيه.

وخلال الأسبوع الماضي، وزعت شركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والسويدي إليكتريك، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وأكتوبر فارما، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة كوبونات نقدية بقيمة 1.25 جنيه، 0.5 جنيه، 0.217 جنيه، 0.25 جنيه، 0.15 جنيه، 2.5 جنيه، 0.2 جنيه، 0.22 جنيه، على التوالي.



وصرفت شركات البورصة أرباحًا بلغت 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.