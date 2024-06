شكرا لقرائتكم خبر عن "التايم" تدرج "أرامكو السعودية" ضمن أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة.