شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع 9 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الاتصالات" بنسبة 4.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجعت 9 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون، والموارد الأساسية بنسبة 4.3%، 4.2%، 4.1%، على التوالي، وهبط قطاعا العقارات، ومواد البناء بنسبة 3.9%، 3.2%، على التوالي.

وانخفض قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، 0.3%، على التوالي، ونزل قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والسياحة والترفيه بنسبة 0.2%.

فيما ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.5%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.2%، يليه قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.8%، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، وزاد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والبنوك بنسبة 0.9%، 0.6%، على التوالي.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 26922.76 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5932.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 8554.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 32776.67 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 6927.55 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 24.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.813 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.3%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.195 تريليون جنيه إلى 1.175 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 386 مليار جنيه إلى 382 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.1%.