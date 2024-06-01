شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم تسجل استقرارًا ملحوظًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، آخر تطورات أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا بالتزامن مع توافر معروض كبير في الأسواق خلال الفترة الحالية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

واستقرت أسعار اللحوم بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة سجلت الأسعار 300 جنيه، ويجرى طرح الكيو في منافذ أمان بسعر 290 جنيها للكيلو إلى 320 جنيها، وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.



وسجل سعر كيلو كباب الحلة 320- 350 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 340 و390 جنيها للكيلو.

ويشهد سوق اللحوم استقرارًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.