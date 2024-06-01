شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الجهات المسددة للضرائب فى مصر.. 87.2 مليار جنيه من قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2023/2024، إيرادات ضريبية بلغت 1.241 تريليون جنيه مقابل 923.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة بقيمة 317.6 مليار جنيه بنسبة نمو 34.4%.

وقسمت الإيرادات الضريبية بين 263.8 مليار جنيه متحصلات من الجهات السيادية بزيادة 80 مليار جنيه بنسبة نمو 44%، ومتحصلات من جهات غير السيادية بلغت 977.5 مليار جنيه بزيادة 237 مليار جنيه بنسبة نمو 32%، وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبة التي ساهمت في ارتفاع جملة الإيرادات، ما يلي:

- ارتفاع المتحصلات الضريبة من ضريبة الدخل بنحو 135.2 مليار جنيه لتسجل 487.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 38.3%.

- ارتفاع الحصيلة من الضريبة على الشركات بنحو 76.6 مليار جنيه لتسجل 287.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 36.4%، منها 87.2 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بزيادة 28.6 بنسبة نمو 48.9%، و170.9 مليار جنيه حصيلة ضريبية من الشركات الأخرى بزيادة 45.3 مليار جنيه بنسبة نمو 36%.

- ارتفاع المتحصلات من ضريبة القيمة المضافة بنحو 110.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.1% لتسجل 532.9 مليار جنيه.

- ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 53.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 52.8% لتحقق 154.8 مليار جنيه.

- ارتفاع المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 13.8 مليار جنيه بنسبة نمو 29.1% لتحقق 61.2 مليار جنيه.