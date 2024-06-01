سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 1-6-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت صحيفة "الوطن" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت، الموافق 1-6-2024، في البنوك المصرية.

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري، 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري، 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.

في حين سجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر، 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.

أما سعر الدولار اليوم السبت في بنك الإسكندرية فسجل 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.

وفي بنك القاهرة سجل سعر الدولار اليوم السبت، 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.