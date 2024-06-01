شكرا لقرائتكم خبر عن 179 مليار جنيه تحويلات من صفقة رأس الحكمة للموازنة العامة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الموازنة العامة للدولة، على 179 مليار جنيه من تحويلات رأس الحكمة-وفق التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر مايو- ليرتفع إجمالي الحصيلة غير الضريبية للموازنة من الإيرادات المتنوعة إلى 267.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى أبريل 2024 بزيادة 196 مليار جنيه

وبحسب التقرير، حققت الموازنة العامة للدولة، إيرادات بلغت 1.664 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2024/2025، لترتفع بنحو 539 مليار جنيه بنسبة نمو 47.9%، وساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية 74.6%، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 25.4%.

وحققت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 469.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024، بنسبة 3.35% من الناتج المحلى مقابل فائض أولى بقيمة 95.6 مليار جنيه بنسبة 0.95% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 781 مليار دولار بنسبة 5.58% من الناتج المحلى الإجمالي خلال أول 10 شهور من العام المالي الحالي مقارنة مع 570 مليار جنيه نسبة 5.64% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع التقرير، زيادة الفائض الأولى بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 47.9%، مع استيفاء كافة متطلبات زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.