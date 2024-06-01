أمير المنطقة الشرقية يرعى معرض التطبيقات الإلكترونية 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية

الخليج 365_المنطقة الشرقية

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بعد غدٍ النسخة الثانية من معرض التطبيقات الإلكترونية 2024 الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمدة يومين، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين ورواد الأعمال، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، أن المعرض يهدف إلى إيجاد بيئة محفزة لروّاد الأعمال في مجال التطبيقات الإلكترونية، وتبادلهم للفرص الاستثمارية مع المستثمرين، وتحقيق الانتشار لهذا النشاط، إضافةً إلى رفع الأداء للسوق المحلي وتقديم الجديد في المجال الإلكتروني، مثمناً رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لهذا المعرض ودعمه لفعاليات الغرفة.

وأشار الرزيزاء إلى أن سوق التطبيقات الإلكترونية يشهد تطوراً كبيراً في نوع الخدمات المقدمة، ونمواً متزايداً في عدد التطبيقات ونوعيتها وتميزها وتغطيتها لمجموعة من المجالات، مما مكنها للعب دور هام في توفير تجربة مستخدم مريحة ومتنوعة تعزز الابتكار والتطور.