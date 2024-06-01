شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر تتراجع .. عيار 21 يسجل 3105 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصري هبوطا بحوالي 15 جنيها، مع الهبوط في سعر أوقية الذهب العالمية، وسجل جرام الذهب في مصر الآن 3105 جنيهات للجرام، بالتزامن مع انخفاض كبير في الطلب على المعدن الثمين في مصر.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3549 جنيها.

عيار 21 يسجل 3105 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2661 جنيها.

عيار 14 يسجل 2070 جنيها.

الجنيه الذهب 24840 جنيها.

توقعات الفائدة الأمريكية

توقعات الفائدة الأمريكية تساهم في التأثير على تحركات أسعار الذهب خاصة في ظل تصريحات أعضاء الفيدرالي التي ساهمت في دفع سعر الذهب إلى التراجع، ولكن في المقابل هناك دعم مستمر من عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية.



وفي ذات السياق، قام البنك المركزي الهندي بنقل ما يزيد قليلا عن 100 طن من الذهب من المملكة المتحدة إلى خزائنه المحلية، وأشار تقرير إن كمية مماثلة من الذهب قد تصل إلى البلاد في الأشهر المقبلة وقد تكون هذه الخطوة لأسباب لوجستية وتخزين متنوع.



احتفظ البنك الاحتياطي الهندي بـ 822.10 طنًا من الذهب في نهاية مارس الماضي، منها 408.31 طن تم الاحتفاظ بها بشكل محلي.