شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر يسجل هبوطا بحوالي 120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الذهب في مصر هبوطا بحوالي 120 جنيها، وذلك بالتزامن مع انخفاض سعر جرام الذهب في مصر لعيار 21 بحوالي 15 جنيها، حيث يعتبر عيار 21 هو المكون للجنيه الذهب في السوق المصري.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن24840 جنيها في الأسواق مقابل 24960 جنها بدون إضافة مصنيعية، حيث يعتبر الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في العملات الذهب.

أسعار الذهب في مصر تتراجع

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري هبوط بحوالي 15 جنيها، مع الهبوط في سعر أوقية الذهب العالمية، وسجل جرام الذهب في مصر الآن 3105 جنيها للجرام، بالتزامن مع انخفاض كبير في الطلب على المعدن الثمين في مصر.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3549 جنيها.

عيار 21 يسجل 3105 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2661 جنيها.

عيار 14 يسجل 2070 جنيها.

الذهب العالمي

توقعات الفائدة الأمريكية تساهم في التأثير على تحركات أسعار الذهب خاصة في ظل تصريحات أعضاء الفيدرالي التي ساهمت في دفع سعر الذهب إلى التراجع، ولكن في المقابل هناك دعم مستمر من عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية.