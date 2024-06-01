بداية التعاملات.. انخفاض كبير في سعر الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، السبت، حيث انخفض الجرام بنحو 40 جنيها، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الجمعة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2060 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2649 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3090 جنيها للجرام.

وانخفص سعر الذهب عيار 24 إلى 3531 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2327 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض 0.67%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.