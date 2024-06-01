شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يخفض قيمة الروبل أمام العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

رفع سعر العملات

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل حتى 3 يونيو الجاري.حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى مستوى 90.1915 روبلاً، بزيادة قدرها 40.46 كوبيكاً، مقارنة بقيمته عند الإغلاق السابق.كما رفع المركزي الروسي سعر صرف العملة الأوروبية بواقع 65.61 كوبيكاً، ليصل إلى 97.7908 روبلاً.بينما رفع اليوان الصيني مقابل الروبل بمقدار 3.78 كوبيكات، ليبلغ 12.4028 روبلاً.