شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أسيوط الجديدة: دفع العمل بمشروع ترفيق أراضي الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال مشروع ترفيق أراضى الإسكان المتوسط بمنطقة 85 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة، حيث أكد ضرورة دفع العمل بمشروعات المرافق لتسليم قطع الأراضى للحاجزين.

وأشار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى أن منطقة 85 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية تشتمل على عدد 584 قطعة أرض إسكان متوسط، والمقرر تسليمها نهاية العام الحالي.

وفى السياق ذاته، تفقد المهندس ياسر عبدالله، محطة مياه مدينة أسيوط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز.وأشار رئيس الجهاز إلى أن محطة مياه الشرب بمدينة أسيوط الجديدة تعمل بقدره 52 ألف م3/يوم والتى تقوم بتغذية جميع مناطق المدينة.

ووجه رئيس جهاز المدينة بالحفاظ على مستوى التصرفات التى تسمح بوصول المياه لجميع مناطق المدينة ومتابعة الصيانة والغسيل الدورى للشبكات، وشدد على أهمية جودة المياه ومطابقتها لمعايير وزارة الصحة.