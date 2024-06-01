شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المدينة المنورة تتأهب لاستقبال طلائع الرطب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد أسواق منطقة المدينة المنورة لاستقبال طلائع إنتاج النخيل من الرُطب بالمزارع الواقعة في أطراف المنطقة وتحديدًا، وادي الصفراء، التي تعد أول مواسم الإنتاج على مستوى مناطق المملكة.

ومن المنتظر استقبال الأسواق في الأيام القادمة أنواع رُطب الربيعة والروثانة ولونة مساعد وهي من الأنواع الأولى نزولاً للأسواق، فيما يبدأ في الأسابيع القادمة نزول بقية أنواع الرطب الذي تشتهر به طيبة.

وغالباً ماتكون الأسعار الأولية مرتفعةً بالبداية نظراً لمحدودية المعروض الذي يتضاعف مع اشتداد الحرارة حتى تعتدل الأسعار مقارنةً بوفرته.

