شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب فى مصر تسجل هبوطا ملحوظا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار السبائك الذهب في مصر هبوط ملحوظ خلال تداولات اليوم لجميع الأوزان المتداولة في الصاغة، وذلك على خلفية انخفاض ملحوظ في سعر الذهب عيار 24 وهو عيار السبائك.

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3554 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8885 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17770جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 35540 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 71080 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 110530جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 177700جنيه.



