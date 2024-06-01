شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 81.98 دولار لخام برنت و78.17 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط 81.98 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى78.17 دولار للبرميل وذلك أمس الجمعة.

وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة مقابل توقعات بأن الطلب سيكون أعلى قبل إجازة نهاية أسبوع طويلة بسبب إجازة يوم الذكرى التي تشير إلى بداية موسم القيادة الصيفي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات ارتفعت مليوني برميل خلال الأسبوع إلى 228.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 400 ألف برميل. ​

ويعمل تحالف أوبك+ على اتفاق معقد من أجل التوافق عليه في اجتماعه القادم يوم الأحد من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على مناقشات أوبك+ .

ويقدر الخفض الحالي في إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول بقيادة السعودية وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، بنحو 5.86 مليون برميل يوميا أي ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي.