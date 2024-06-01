شكرا لقرائتكم خبر عن البطل للتطوير العقارى تطرح 5 مشروعات جديدة فى 2024 باستثمارات 10 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة البطل للتطوير العقاري عن طرح 5 مشروعات جديدة في 2024، بمناطق بالعاصمة الإدارية وشيراتون وهليوبوليس الجديدة، بحجم استثمارات تقدر بـ 10 مليارات جنيه، والتي يتم الكشف عنها تباعًا خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري.

وأوضح المهندس عماد دوس، العضو المنتدب للشركة، أن الشركة قررت ضخ استثمارات ضخمة للمشروعات الجديدة، والتي ستصبح من أهم المشروعات السكنية والتجارية، نظرًا لتنوع مواقعها المتميزة، وذلك لتعزيز خطة التوسع التي انتهجتها الشركة خلال السنوات الأخيرة بالسوق العقاري، مشيرًا إلى أن نسبة المبيعات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي 2023، بلغت حوالي 3 مليار جنيه على أن تصبح المبيعات المستهدفة للشركة في 2024 حوالي 4 مليار جنيه.



وأضاف أن البطل للتطوير العقاري، تستعد لطرح مشروعين " تجاري" بمحور بن زايد، وثالث "سكني – فندقي - تجاري" بمحور الأمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى طرح كومبوندسكني جديد بمنطقة شيراتون هليوبوليس، والمشروع الخامس كومبوند سكني يقع على طريق السويس بهليوبوليس الجديدة.



جدير بالذكر أن شركة "البطل للتطوير العقاري" لها سابقة أعمال تمتد أكثر من 45 عامًا وكانت من اوائل شركات التطوير العقاري التي توسعت خارج مصر وتحديدًا في السوق الكندي ونفذت سلسلة من المشروعات المميزة في السوق المصرية حملت اسم "روك" بشرق وغرب القاهرة مثل روك إيدن بـ 6 أكتوبر، وروك ڤيل بالعبور، وروك ڤيرا بالتجمع الخامس، وروك كابيتال 1 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى روك جولد أول مول للذهب والجمال بالتجمع الخامس.





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