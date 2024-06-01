بعد رفع الخبز المدعم.. وزير التموين يكشف مصير أسعار السلع التموينية على البطاقات

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن أسعار السلع التموينية ثابتة دون زيادة ولم تتغير، وأن زجاجة زيت الطعام ضمن منظومة الدعم بسعر 30 جنيها للعبوة زنة 800 جرام، والسكر المدعم 12.6 جنيه والسكر الحر على البطاقة التموينية 27 جنيها الكيلو.

وتلقى الدكتور على المصيلحى تقريراً من مديرى المديريات حول عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية حيث أشار انتظام عمليات صرف الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز وما يقرب 63 مليون مواطن يستفيدون من السلع المدعمة .

وكان مجلس الوزراء قد أعلن رفع سعر الخبز المدعم من ٥ قروش إلى ٢٠ قرشا اعتبارا من أول يونيو ٢٠٢٤.