بعد رفع العيش المدعم.. التموين تكشف حقيقة زيادة أسعار الخبز السياحي والفينو

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار طرح الخبز السياحي والفينو بنفس الأسعار دون تغيير.

بدأت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الالتزام بالأسعار المقررة للخبز السياحى "الحر"، وهي سعر الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ150 قرشا والرغيف وزن 40 جراما بـ 75 قرشا، ووزن 25 جراما 50 قرشا، ورغيف الفينو وزن 50 جراما بـ 150 قرشا ووزن 35 جراما بـ 100 قرش

من جانبه أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز على انتظام انتاج الخبز المدعم على مستوى كافة المحافظات الجمهورية وطرح الرغيف على البطاقات بسعر 20 قرشا ، كما أن أسعار الخبز السياحى " الحر " والفينو ثابتة دون أي زيادة او تغيير وان هناك تنسيق مستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل توفير الدقيق للمخابز البلدية في مختلف المحافظات.