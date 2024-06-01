شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 5.28% ارتفاعا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم، السبت، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مارس 2024.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 107.61 خلال شهر مارس 2024 (أولـي) مقابل 102.21 خلال شهر فبراير 2024 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 5.28٪.

وسجل الرقم القيـاسي لصناعة الملابس الجاهزة 184.17 خلال شهر مارس 2024 مــقـارنة بشـهر فبراير 2024 حيث بلــــغ 124.04 بنسبة ارتفاع قــدرهـــا 48.48٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق وارتفاع سعر الصرف، كما بلغ الـرقـم القيــاسي لصناعة الجلد و منتجاته 39.78 خــــلال شــهـــر مارس 2024 مقــــارنة بشهـــر فبراير 2024 حيـث بـلـــــغ 32.10 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 23.93٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القيـــاسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 87.02 خلال شهــر مارس 2024 مقــارنة بشــهــر فبراير 2024 حيــث بلــــغ 104.38 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 16.63٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج، كما سجل الرقـم القيـاســي لصناعة المركبات ذات المحركات 157.63 خـــلال شهــــر مارس 2024 مقـــارنـــة بشهر فبراير 2024 حيث بلغ 167.24 بنسبة انخفاض قدرها 5.75٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.