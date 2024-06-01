شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الصناعات الكيماوية يقترح توسيع التعاون لتسويق المنتجات بين مصر والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الجمعية المصرية المغربية اليوم لرجال الأعمال اليوم الملتقي النصف سنوي لرجال الأعمال تحت عنوان ( مصر والمغرب في أفريقيا) لمناقشة وعرض فرص الاستثمار في البلدان الشقيقة والتوسع في افريقيا.

شارك في الملتقي كل من اللواء إسماعيل عبد العزيز رئيس الجمعية المصرية المغربية، والسيد حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والدكتور شريف الجبلي نائب رئيس البرلمان الافريقي، والنائب مجدي الويلي عضو اتحاد الصناعات المصرية ودكتور وائل زيادة مساعد وزير التخطيط والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، وعدد من السفراء لعدد من الدول .

وألقي الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ، إن هذا الملتقي يساهم في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المغربية كما يجسد عمق العلاقات بين البلدين، لافتاً إلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقترب من المليار دولار ويمكن مضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجبلي، خلال كلمته بالملقتي أن العلاقة بين مصر والمغرب علاقة جيدة وتاريخية ومتكاملة وتتخذ مسار إيجابي للتبادل التجاري والاستثماري في كثير من المجالات

وأوضح أن مصر والمغرب كلهما بلد محوري في أفريقيا، ولديهم دور كبير في أفريقيا ويوجد مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين في الشأن الأفريقي حيث تتميز المغرب في عدد من الصناعات مثل الصناعات الكيماوية وصناعة السيارات وصناعة الطائرات وكذلك مصر متميزة ولديها خبرة كبيرة في كثير من القطاعات مما يعزز التعاون المشترك بين البلدين .

واقترح الجبلي، أن يتم توسيع التعاون بين البلدين حيث تتولي مصر التسويق للمنتجات المغربية في شرق أفريقيا والمغرب تتولي التسويق للمنتجات المصرية في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أنه يمكن التعاون بشكل عملي وفعال بهذه الطريقة خاصة أن مصر والمغرب كلاهما أعضاء في اتفاقية التجارة الأفريقية.

وتابع أن التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب يتميز بالشمول حيث يشمل التجارة والاستثمار والسياحة ويسعي البلدان إلي توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تتيح للشركات المصرية والمغربية فرص للتوسع في الأسواق الأفريقية.

وشدد علي أهمية التعاون فيما يتعلق بالشأن الافريقي وضرورة وضع خريطة عمل مشتركة للتعاون تتولي العمل في هذا الإطار من قبل الجمعية المصرية المغربية.

وأشار إلى أنه تتميز مصر بموقعها الجغرافي في شمال أفريقيا مما يتيح لها مميزات استثمارية ضخمه، كما تعد المغرب من الدول النشطة أيضا، مؤكداً علي وجود كثير من الفرص لتعزيز التعاون بين البلدين في افريقيا في مجال تطوير التكنولوجيا والابتكار والأمن الغذائي ومكافحة التغير المناخي.