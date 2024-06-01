ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات، بنحو 20 جنيها. ليصل عيار 21 إلى 3090 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2060 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2649 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3090 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2327 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض 0.67%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.