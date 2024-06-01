تتراوح بين 30 و35%.. أسعار الكهرباء الجديدة نهاية يونيو

الشارقة - اميمة ياسر - كشف وسائل إعلامية عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنهاية شهر يونيو الجاري.

وسيتم لإعلان عن الزيادات الجديدة المرتقبة خلال فاتورة شهر يوليو التي يتم تحصيلها أغسطس المقبل بعد اعتماد تطبيق الأسعار الجديدة التي لن تقل عن ٣٠٪؜ في زيادة تعتبر الأعلى منذ العمل بنظام الشرائح

وأشار مصدر في تصريحات لصحيفة "الشروق"، إلى أن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها ستتراوح فى الشرائح الثلاث الأولى بنسبة لن تقل عن ٣٠٪؜، بينما الشرائح الأخرى بنسب مختلفة لن تزيد عن ٤٠٪ ولن تقل عن ٣٠٪ نتيجة الأعباء الاقتصادية التى تتكبدها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حتى تستطيع سداد التزاماتها لوزارة البترول والثروة المعدنية.