شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: وزير البترول يفتتح توسعات مصفاة النصر بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 1-6-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التشغيل التجريبي لتوسعات زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير النصر للبترول

وزير البترول يفتتح توسعات زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة النصر بالسويس



استمرارا لتنفيذ مشروعات زيادة الطاقة التكريرية لزيادة إنتاج المنتجات البترولية محلياً، افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التشغيل التجريبي لتوسعات زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير النصر للبترول بالسويس لتعظيم المنتجات البترولية عالية القيمة متمثلة في مشروع تقطير المتكثفات الجديد .

وتفقد الوزير ومرافقوه، خلال الجولة غرفة التحكم بالمشروع الجديد، وتابع عمليات التشغيل التجريبي لمشروع تقطير المتكثفات بتكلفة استثمارية تزيد على 2 مليار جنيه، والذي يعمل علي الاستفادة من إنتاج المتكثفات المصاحبة للغاز وتعظيم القيمة المضافة منها بتحويلها إلى منتجات بترولية عالية القيمة مثل السولار و النافتا اللازمة لإنتاج البنزين عالي الأوكتين والمادة الخام الرئيسية في بعض مشروعات إنتاج البتروكيماويات علاوة على الكيروسين ووقود الطائرات



وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مستجدات تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للتدريب

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا مفصلا وشاملا حول استراتيجية التدريب المتكاملة والخطة العامة والبرامج التخصصية طبقا للقطاع ونوع الصناعة وطبيعة المنتج والتكنولوجيا الجديدة المستخدمة وأسواق التصدير المستهدفة واحتياجات القطاع الخاص من مستلزمات الصناعة وغيرها من محددات العمل التي يجرى تنفيذها، وكان لها بالغ الأثر فى الارتقاء بمؤشرات الأداء وزيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات وزيادة أرباحها.

راجع الدكتور عصمت، الخطة العامة للتدريب والبرامج المتخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم خطة التطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة، وكذلك البرنامج المتكامل للتدريب بالتعاون مع وزارة العمل، الذى يشمل برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها، مشيرا إلى برامج التدريب التحويلي لتعظيم الاستفادة من الطاقات والخبرات المتراكمة للموارد البشرية والتي تدخل ضمن الأصول التي يجب الاستفادة منها وزيادة عوائدها.

المشاط تناقش مع برنامج الأغذية العالمى جهود الأمن الغذائى ودعم صغار المزارعين



التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رانيا دقش، المدير التنفيذي المساعد للشراكات وتعبئة الموارد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، التي انعقدت بالعاصمة الكينية "نيروبي".

وشهد اللقاء مناقشت حول تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي، حيث ثمنت «المشاط»، الجهود الجارية في مجالات الأمن الغذائي في مصر، ودعم التعاون جنوب جنوب، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تعمل على تحقيق التنمية الزراعية والريفية، وزيادة دخول المزارعين في محافظات مصر، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال التغذية المدرسية في إطار الأولوية التي توليها الدولة لهذه المشروعات.

رئيس غرفة الصناعات الكيماوية يقترح توسيع التعاون لتسويق المنتجات بين مصر والمغرب



عقدت الجمعية المصرية المغربية اليوم لرجال الأعمال اليوم الملتقي النصف سنوي لرجال الأعمال تحت عنوان ( مصر والمغرب في أفريقيا) لمناقشة وعرض فرص الاستثمار في البلدان الشقيقة والتوسع في افريقيا.

شارك في الملتقي كل من اللواء إسماعيل عبد العزيز رئيس الجمعية المصرية المغربية، والسيد حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والدكتور شريف الجبلي نائب رئيس البرلمان الافريقي، والنائب مجدي الويلي عضو اتحاد الصناعات المصرية ودكتور وائل زيادة مساعد وزير التخطيط والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، وعدد من السفراء لعدد من الدول .



وألقي الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ، إن هذا الملتقي يساهم في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المغربية كما يجسد عمق العلاقات بين البلدين، لافتاً إلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقترب من المليار دولار ويمكن مضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.