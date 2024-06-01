شكرا لقرائتكم خبر عن كيف عالج منتدى الأمم المتحدة للتجارة مشكلات سلاسل الإمداد والشحن العالمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقد منتدى الأمم المتحدة العالمى الأول لسلسلة التوريد، الذى استضافته الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وحكومة بربادوس، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم لمعالجة الاضطرابات المتصاعدة فى العرض العالمى، وافتتحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، ورئيسة وزراء بربادوس ميا أمور موتلى، والأمين العام للتجارة والتنمية فى الأمم المتحدة ريبيكا جرينسبان، المنتدى وسط مشهد تجارى عالمى متقلب تعرف على التفاصيل.

1 - تتسبب الاضطرابات العالمية فى قضاء السفن لأيام أكثر فى البحر وانبعاث مستويات أعلى من الغازات الدفيئة، مما يسلط الضوء على تزايد عدم الموثوقية وعدم اليقين فى عالمنا المترابط.

2 - سلطت الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا جرينسبان، الضوء على الحاجة الملحة لجعل شبكات الإنتاج والتوزيع العالمية أكثر شمولا واستدامة ومرونة.

3 - تناول المنتدى الآثار المركبة لتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية وجائحة كوفيد-19 على سلاسل التوريد العالمية، والتى قدمت لها الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تحليلا نقديا.

4 - سلط المنتدى الضوء على التعقيدات والفرص فى إزالة الكربون من الشحن العالمى، مع التركيز على البلدان النامية ذات موارد الطاقة المتجددة، وتم التأكيد على الجهود المبذولة لتحفيز الوقود المنخفض أو الخالى من الكربون، وإنشاء أطر السلامة لأنواع الوقود الجديدة، وتطوير أدوات تقييم جاهزية الموانئ كخطوات حاسمة نحو إعداد الموانئ للتعامل مع أنواع الوقود المختلفة وضمان عمليات التزويد بالوقود الآمن.

5 - دعا الوزراء المشاركون من الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى الانتقال إلى التكنولوجيات الخضراء والمستدامة فى النقل البحرى لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومكافحة التلوث البحرى. وفى بيان مشترك، دعوا المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، والدول المانحة إلى إعطاء الأولوية للتمويل والاستثمار فى قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مع التركيز على المشاريع التى تعزز المرونة والاستدامة والشمولية.

6 - ستكون التقنيات الرقمية أساسية لتعزيز مرونة سلسلة التوريد العالمية، وتم عرض ابتكارات مثل آليات التتبع التى تدعم تقنية blockchain وأنظمة أتمتة الجمارك المتقدمة كأدوات لا غنى عنها لتحسين عمليات تيسير التجارة، وتعزيز الشفافية، وتخفيف المخاطر التشغيلية، وقدمت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مبادئ توجيهية لإنشاء نافذة إلكترونية واحدة للتجارة، وشددت الأصوات الرئيسية فى الصناعة على أهمية التعاون والتحول الرقمى فى القطاع البحرى، وحثت الموانئ على أن تصبح مراكز متعددة الوسائط تدمج الطاقة والقدرات الرقمية.

7 - شهد المنتدى أيضًا إطلاق مجموعة بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المتعلقة بالتجارة والنقل، ويغطى جميع البلدان والشركاء التجاريين، ويحتوى على بيانات عن أكثر من 100 سلعة ووسائط نقل مختلفة، ويقدم نظرة شاملة للتجارة، بما فى ذلك وسيلة النقل والتكاليف المرتبطة بها.